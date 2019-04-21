قرار إسرائيلي بشق شارع من شمال الخليل لداخل القدس سيلتهم (401) دونم



وأفادت مراسلة صوت فلسطين في الخليل، بأن هذا الطريق الاستيطاني، وفقاً للمصادر الإسرائيلية سيلتهم (401) دونم من أراضي المواطنين شمال الخليل فيما تشير المعلومات الرسمية إلى أن مساحة الأراضي التي ستتم مصادرتها لهذا الغرض تبلغ (1309) دونمات من أراضي العروب وبيت أمر وحلحول.



وأضافت بأن المشروع الاستيطاني، سيمنع عملية التمدد الديمغرافي للمواطنين في شمال الخليل، مشيرة إلى اجتماعات عقدت من الأطراف ذات العلاقة من أجل الوقوف أمام هذا القرار والتصدي له.



وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في جنوب الخليل، راتب الجبور، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: إنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع اللجان والبلديات في القرى؛ لإظهار صورة الواقع، جراء ممارسات وإجراءات قوات الاحتلال تجاه المزارعين وأراضيهم.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قراراً عسكرياً بشق طريق استيطاني لتوسيع ما يسمى بشارع 60، والذي سيبدأ من مجمع (غوش عتصيون) الاستيطاني المقام فوق أراضي المواطنين شمال الخليل؛ ليمتد إلى داخل القدس.