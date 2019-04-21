تجار ومهربون في فلسطين يحاولون التخلص من بضاعتهم الفاسدة خلال (رمضان)



وأضاف القاضي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أنه تم إتلاف 2.5 طن من التمور والفواكه المجففة في ضواحي القدس الأسبوع الماضي.





وأعرب عن أسفه لنشاط بعض تجار المواد الفاسدة والمهربين خلال رمضان المبارك، محاولين بكل جهد إغراق السوق بمواد منتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء؛ للتخلص منها خلال الشهر الفضيل.





وأوضح القاضي، أن احتماء تجار المواد الفاسدة في المناطق المصنفة (ج) لا يعفيهم من المسؤولية، مبيناً أن ما تم ضبطه في الآونة الأخيرة، كان في تلك المناطق، وتمت إحالة ملفاتهم إلى القضاء، مهيباً بالجميع التعامل بأخلاق ومسؤولية.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة حماية المستهلك إبراهيم القاضي: إن استعدادات حقيقية تجري لاستقبال شهر رمضان الفضيل، بالتأكد من توفر كافة السلع في السوق المحلي ورصد أسعارها وعمل دوريات مع كافة الشركاء، لا سيما الضابطة الجمركية ولجان السلامة العامة على المواد الأكثر استهلاكاً في هذا الشهر.