مستوطنون يقحمون الأقصى بـ"الفصح العبري".. والاحتلال يُحوّل القدس لثكنة عسكرية

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع "الفصح العبري"، فيما حولت سلطات الاحتلال، القدس القديمة لثكنة عسكرية، ونصبت الحواجز العسكرية بأسواق البلدة القديمة، والطرقات المؤدية لساحات الحرم، وفرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 98 مستوطناً يتقدمهم قائد شرطة الاحتلال بالقدس، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة.ووجهت منظمات "الهيكل" المزعوم، دعوات للمستوطنين وأنصارها لاقتحام ساحت الأقصى والاحتفال بـ"الفصح العبري" في القدس القديمة، خلال أيام العيد من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، على أن تكون الاقتحامات منذ ساعات الصباح، حتى ساعات ما بعد الظهر من كل يوم.