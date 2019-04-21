طالع رابط الفحص.. صرف دفعات مالية لذوي شهداء ومصابي مسيرات العودة اليوم

وأضاف وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: أن ذوي شهداء ومصابي مسيرات العودة، سيتلقون دفعة مالية بقيمة تترواح من 300 إلى 600 شيكل عبر مكاتب البريد.

ونشرت وزارة الصحة بغزة الجمعة الماضي، الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، شرقي قطاع غزة منذ بدايتها في الثلاثين من آذار/ مارس العام الماضي.



