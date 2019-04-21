طالع رابط الفحص.. صرف دفعات مالية لذوي شهداء ومصابي مسيرات العودة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس تجمع المؤسسات الخيرية بغزة، أحمد الكرد: إنه سيتم صرف دفعة مالية لذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة، اليوم الأحد.
قال رئيس تجمع المؤسسات الخيرية بغزة، أحمد الكرد: إنه سيتم صرف دفعة مالية لذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة، اليوم الأحد.
وأضاف وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: أن ذوي شهداء ومصابي مسيرات العودة، سيتلقون دفعة مالية بقيمة تترواح من 300 إلى 600 شيكل عبر مكاتب البريد.
ونشرت وزارة الصحة بغزة الجمعة الماضي، الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، شرقي قطاع غزة منذ بدايتها في الثلاثين من آذار/ مارس العام الماضي.
وأضافت: أن 272 شهيداً و16722 إصابة، وصلت للمستشفيات في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة.
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