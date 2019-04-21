شؤون فلسطينية

خلال شباط.. انخفاض واردات السلع وارتفاع الصادرات

خلال شباط.. انخفاض واردات السلع وارتفاع الصادرات
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، عن إنخفاض الواردات السلعية المرصودة بنسبة 9%، مقابل ارتفاع طفيف في الصادرات بنسبة 1% خلال شهر شباط 02/2019. 

الصادرات السلعية

ارتفعت الصادرات خلال شهر شباط من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 13% مقارنة مع شهر شباط من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 83.7 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر شباط 2019 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 89% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2019. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية

انخفضت الواردات خلال شهر شباط من عام 2019 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع شهر شباط من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 459.8 مليون دولار أمريكي.

انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر شباط 2019 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 59% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2019. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق. 


 الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 10% خلال شهر شباط 2019 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 11% مقارنة مع شهر شباط من عام 2018، حيث بلغ العجز 376.1 مليون دولار أمريكي.

و تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.

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