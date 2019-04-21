افتتاح مشروع استبدال وحدة إنتاج السماد العضوي في بلدة بيت دقو بتمويل ياباني





ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، من خلال وزارة المالية والتخطيط.



رام الله - دنيا الوطنقام تاكيشي أوكوبو، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين، بزيارة بلدة بيت دقو في محافظة القدس للاحتفال بإنتهاء هذا المشروع الممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).وبإستكمالِ هذا المشروع، تم تقديم منحة مقدارها 87,500 دولار أمريكي إلى اتحاد المزارعين الفلسطينيين، من أجل استبدال وحدة إنتاج السماد العضوي القديمة وتطوير القدرات الإنتاجية لجمعية بيت الكرمة، وذلك بهدف تطوير وتحسين الدعم الزراعي للمزارعين في المنطقة، حيث استفاد من هذا المشروع ما يقارب 360 أسرة بشكل مباشر.وفي كلمته، أكد أوكوبو على التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.ومنذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين؛ تصل إلى ما يزيد عن 1.8 مليار دولار.