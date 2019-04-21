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شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدارس المنطقة الجنوبية بالخليل

إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدارس المنطقة الجنوبية بالخليل
الاجتلال يطلق قنابل الغاز اتجاه مواطنين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات الطلبة، والمعلمين، اليوم الأحد، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، صوب مجمع مدارس المنطقة الجنوبية في الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر من إدارة مدرسة الخليل الأساسية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت بغزارة قنابل الغاز السام باتجاه الطلبة والمعلمين، أثناء دخولهم المدرسة صباح اليوم، ما تسبب بحالات اختناق، وجرى إسعافهم ميدانياً.

ويتعرض مجمع المدارس في المنطقة الجنوبية، التي تضم كلاً من: مدرسة ذو النورين، والهاجرية، وطارق بن زياد، ومدرسة كالة الغوث، وخديجة بنت خويلد، وبيت المقدس الاساسية، ومدرسة الخليل الاساسية للبنين، إلى اعتداءات يومية من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ما يؤثر على اليوم الدراسي بشكل مباشر، بالإضافة إلى حالة الرعب التي يمر بها الطلبة الأطفال وذويهم، جراء تكرار الاعتداءات الممنهجة.

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