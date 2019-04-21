فلسطين تفوز بالمرتبة الثانية في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده في ماليزيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب عنفوز فلسطين بالمرتبة الثانية في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده في ماليزيا، والتي شارك فيها أكثر من (70) دولة من العالمين العربي والإسلامي، وذلك بفوز الحافظة لكتاب الله تعالى هديل خالد جبارة.وأشار أبو الرب أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ممثلة في الإدارة العامة للقرآن الكريم، تلعب دوراً بارزاً ومهماً في مجال إعداد جيل من الشباب الفلسطيني المتميز والمتسلح بالقرآن الكريم والقادر على المنافسة والفوز في جميع المشاركات، التي يخوضها على المستوى المحلي أو الدولي.وقد أهدى أبو الرب، هذا الفوز إلى الرئيس محمود عباس، وإلى محمد اشتية وحكومته، وإلى الشعب الفلسطيني المرابط، وبين أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إنشاء جيل يحفظ القرآن الكريم وبعمل به.بدوره، أكد عاطف صالح، الوكيل المساعد لتحفيظ القرآن الكريم، أن هذا الفوز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف، والتي سبق وأن فازت بمراتب متقدمة في كل من الكويت والأردن وموريتانيا والسعودية وتونس والمغرب والإمارات وغيرها.