دولي

عضو (كنيست): ليبرمان سيكون وزيراً للجيش في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

عضو (كنيست): ليبرمان سيكون وزيراً للجيش في الحكومة الإسرائيلية الجديدة
ليبرمان في اجتماع مع نتنياهو وايزنكوت - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو (كنيست) ديفيد بيتان، اليوم الأحد: إن التقديرات تشير إلى أن زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، سيكون وزيراً للجيش في الحكومة الجديدة.

وأضاف وفق ما نقت مصادر إسرائيلية: "في رأيي يريد نتنياهو وضع ياريف ليفين في وزارة القضاء، والتي يجب أن تبقى في أيدي حزب (الليكود).

يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين كلّف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد فوز أحزاب اليمين بانتخابات (كنيست) التي أجريت في التاسع من نيسان/ إبريل الماضي.

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