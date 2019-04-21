نتنياهو يبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

رام الله - دنيا الوطنيبدأ زعيم حزب (الليكود) الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، مشاورات تشكيل حكومته الجديدة، بعد أن كلفه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتشكيل حكومة الكنيست الـ 21، وحصوله على توصية من الأحزاب بشأن ذلك على حساب منافسه بيني غانتس زعيم حزب (أزرق- أبيض).وسيلتقي نتنياهو برفقة ياريف ليفين عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، أفيغدور ليبرمان وقادة حزبه (إسرائيل بيتنا) لبدء المشاورات بينهم بشأن انضمام حزب الأخير للائتلاف الحكومي الجديد، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).وقال أفيغدور ليبرمان، إن حزب (إسرائيل بيتنا) متمسك بمبادئه المتعلقة بالوضع الأمني، خاصةً بشأن العلاقة مع حماس، وكذلك ملف الهجرة والاستيعاب وقانون التجنيد الخاص بالحريديم المتدينين.وأشار في تغريدة له عبر(تويتر) أنه سيتحلى بالمرونة والهدوء لتحقيق أهداف حزبه، دون أن يتخلى عن أي من مبادئه التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.فيما قال ليفين: إن مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد لن تكون سهلة، ويأمل أن تتحلى الأحزاب بالمسؤولية، وإجراء المفاوضات عن طيب خاطر، لإنشاء حكومة مستقرة.وسيواجه نتنياهو صعوبات جمة في تشكيل الائتلاف الحكومي، خاصةً في ظل الخلافات بين ليبرمان، وقادة أحزاب الحريديم، الذين يسعون لرفض قانون التجنيد بصيغته الأخيرة التي فجرت الخلافات في الائتلاف السابق، وأدت لانتخابات مبكرة.