فرنسا تُحذر لبنان من هجوم إسرائيلي مُحتمل

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، الأحد، عن ورود معلومات للبنان من قبل فرنسا، بنية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمة مصانع صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني.



وقالت الصحيفة، إن فرنسا طلبت من الحكومة اللبنانية، فحص معلومات استخباراتية أمريكية، حول وجود مصانع للصواريخ الدقيقة، تابعة لحزب الله في لبنان.ووفق الصحيفة، فقد طلبت فرنسا من الحكومة اللبنانية، العمل على الكشف عن هذه الصواريخ، تحسباً لقيام إسرائيل بمهاجمتها، وقصفها جواً.ولفتت إلى أن فرنسا، أكدت للحكومة اللبنانية، أن إسرائيل لن تقف صامتة، أمام وجود هذه المصانع الإيرانية في لبنان.