ماذا تُفضّل فصل الصيف أم الشِتاء؟‎.. شاهد إجابات المواطنين

شاهد إجابات المواطنين..



خاص دنيا الوطنلا تزال الأمطار تهطل على الأراضي الفلسطينية، وعموم بلاد المنطقة، رغم أننا نقترب من شهر أيار/ مايو، ولكن الأجواء متقلبة نهارًا وليلًا، وأيضًا أجواء الشتاء أكثر من أجواء الصيف، في هذا التوقيت.ولأن لفصلي "الصيف والشتاء"، محبين، توجهنا بتساؤل للمواطنين، حول الفصول المفضلة لهم، ولماذا؟