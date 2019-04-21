ماذا تُفضّل فصل الصيف أم الشِتاء؟.. شاهد إجابات المواطنين
خاص دنيا الوطن
لا تزال الأمطار تهطل على الأراضي الفلسطينية، وعموم بلاد المنطقة، رغم أننا نقترب من شهر أيار/ مايو، ولكن الأجواء متقلبة نهارًا وليلًا، وأيضًا أجواء الشتاء أكثر من أجواء الصيف، في هذا التوقيت.
ولأن لفصلي "الصيف والشتاء"، محبين، توجهنا بتساؤل للمواطنين، حول الفصول المفضلة لهم، ولماذا؟
شاهد إجابات المواطنين..
لا تزال الأمطار تهطل على الأراضي الفلسطينية، وعموم بلاد المنطقة، رغم أننا نقترب من شهر أيار/ مايو، ولكن الأجواء متقلبة نهارًا وليلًا، وأيضًا أجواء الشتاء أكثر من أجواء الصيف، في هذا التوقيت.
ولأن لفصلي "الصيف والشتاء"، محبين، توجهنا بتساؤل للمواطنين، حول الفصول المفضلة لهم، ولماذا؟
شاهد إجابات المواطنين..
التعليقات