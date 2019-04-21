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ناشطة أردنية تُهاجم "المجتمع" بسبب عهد التميمي.. شاهد ماذا قالت؟

ناشطة أردنية تُهاجم "المجتمع" بسبب عهد التميمي.. شاهد ماذا قالت؟
ديما علم فراج
خاص دنيا الوطن
دافعت الناشطة الأردنية، ديما علم فراج، عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، بعد الهجوم الأخير، الذي تعرضت له بعد نَسْبِ تصريح لها.

وقالت ديما عبر صفحتها الموثقة عبر (تويتر): "ولاتزال عهد التميمي تُظهر عُقدة النقص، وتُؤكد أننا مجتمع حاقد على كل ناجح وكل وطني".

وأكدت ديما، أنها لا تُعمّم نظريتها، مضيفة: "نريدها بصورة النضال السابق؟ هل تحررت فلسطين منه؟ فلتكن عهد هي العهد الجديد والنضال المختلف".

وختمت تغريدتها: كل من يرى عهداً غير مناضلة وممثلة، ينزل هو يناضل بالأسلوب الذي يراه مناسباً ما حدا ماسكه للعلم". 


وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح نُسب إلى التميمي تقول فيه: "سأذهب إلى بريطانيا لدراسة القانون الدولي، حتى أرجع وأحرر فلسطين من الاحتلال"، ونُقل بصورة أخرى أيضاً: "عرضوا علي الجنسية الأمريكية مقابل التوقف عن تحرير الوطن لكنني رفضت".

ورغم أن التصريحات التي نُسبت إليها غير مؤكدة حتى الآن، إلا أنها تعرضت لسخرية وهجوم غير مسبوق، مدعين أنها تُبالغ في تصريحاتها، وأن جُل ما تفعله "تمثيلية" لتسليط الأضواء عليها.

يذكر، أن عهد اعتقلت من قبل جيش الاحتلال، بعد ضربها لجندي إسرائيلي، اعتدى على أحد أفراد عائلتها بمدينة رام الله، وذاع صيتها بعد انتشار عدة فيديوهات لها منذ طفولتها، وهي تتشاجر مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في قريتها "النبي صالح"، والتي تشهد العديد من المظاهرات ضد الاحتلال، والتي تنتهي غالباً بمصادمات بين المواطنين وجنود الاحتلال.

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