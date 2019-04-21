القوى الوطنية: نرفض تفاهمات التهدئة مع الاحتلال وهي مدخل لتمرير صفقة

رفضها لاي صيغ أو محاولات أو مقترحات للعودة للمفاوضات الثنائية المباشرة أو غير المباشرة مع دولة الاحتلال، ودعت للذهاب

لتطبيق مقررات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير بديلاً للمساعي الجارية.





وأكدت القوى على رفضها لما يسمى تفاهمات التهدئة مع الاحتلال التي تستخدم مدخلاً لتمرير صفقة القرن، وحرف الأنظار عن واقع الاستيطان في الضفة باتجاه ترتيبات مع غزة، بعيداً عن الكل الوطني وبشكل أحادي.



ودعت القوى لأوسع مشاركة في فعاليات إسناد الأسرى واستمرار الحراك الشعبي، حيث ما زال ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام، بما فيها الاعتصامات أمام مقرات الصليب الأحمر، وفي مراكز المدن.



ودعت أيضاً لاعتبار الجمعة المقبل، يوماً للتصعيد الميداني على جميع مواقع التماس مع العدو، وتوسيع المشاركة الشعبية في كافة المواقع رفضاً لصفقة القرن، والحديث عن قرب إعلانها ومع اقتراب ذكرى النكبة الـ 71 وموعد نقل السفارة للقدس المحتلة.



أشادت القوى الوطنية بالمشاركة الواسعة في كافة الفعاليات خلال الأيام الماضية، وتطالب بتوفير حماية للصحفيين والمسعفين والقطاع الصحي بعد الاستهداف المباشر لهم أمس في مسيرات الجمعة في قطاع غزة خصوصاً، وتوجه نداءعاجلاً للمؤسسات الحقوقية والإنسانية؛ للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وإرهابه بحق شعبنا، والعمل على محاكمة قادة الاحتلال تحقيقاً للعدالة وإنفاذاً للاتفاقات والمواثيق الدولية.

رام الله - دنيا الوطنعبرت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، عنوطالبت القوى في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، رفض أي تسوية أو مسار سياسي في ظل سياسات الاحتلال، والعمل لنقل ملف القضية الوطنية للأمم المتحدة، كقضية تحرر وطني؛ لتطبيق قرارتها بتوفير حماية دولية لشعبنا، حتى إنهاء الاحتلال عن أرضه وتمكينه من ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة.