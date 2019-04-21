الدفاع المدني يتعامل مع 12 حادث حريق وإنقاذ خلال يومين



والكشف على مبانٍ وتفقد مبنى قيد الإنشاء في مدينة جنين، بعد سقوط عامل عنه.



واحتراق مركبة في ساحة منزل بمخيم الفارعة جنوب طوباس، ومركبة في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.



والسيطرة على حريق داخل مشطب مركبات، وقطع الغيار المستعملة في بلدة برطعة جنوب غرب جنين.

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال يوم السبت 20/4/2019، وحتى صباح الأحد 21 نيسان/ أبريل 2019، مع (12) حادثاً، منها خمس حالات إطفاء وحوادث حرائق، وسبع حالات تقديم مساعدة، وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.وعن أبرز هذه الحوادث، كانت التعامل مع ثلاث حوادث سير كانت: حادث إنقلاب مركبة قرب بلدة جلبون شرق جنين، أدى لإصابة ثلاثة مواطنين، وحادث إنزلاق مركبة على المدخل الجنوبي لمدينة جنين، وإصطدام مركبة بجانب الطريق في الباذان شمال شرق نابلس.