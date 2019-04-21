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شاهد: القبض على عراقي بسبب "ساعات صدام حسين"

شاهد: القبض على عراقي بسبب "ساعات صدام حسين"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت السلطات العراقية، على اعتقال شخص يبيع ساعات يدوية، عليها صور الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن مواطناً اتصل بالسيطرة المركزية، مخبراً عن وجود شخص يقوم ببيع ساعات يدوية، تحتوي على صور لصدام حسين في شارع الربيع.

وأضافت الوزارة: "تم على الفور إرسال دوريات حي الجامعة والقبض على الشخص، وتسليمه إلى الجهات ذات الاختصاص".


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