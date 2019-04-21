شاهد: القبض على عراقي بسبب "ساعات صدام حسين"





رام الله - دنيا الوطنأقدمت السلطات العراقية، على اعتقال شخص يبيع ساعات يدوية، عليها صور الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.وقالت وزارة الداخلية العراقية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن مواطناً اتصل بالسيطرة المركزية، مخبراً عن وجود شخص يقوم ببيع ساعات يدوية، تحتوي على صور لصدام حسين في شارع الربيع.وأضافت الوزارة: "تم على الفور إرسال دوريات حي الجامعة والقبض على الشخص، وتسليمه إلى الجهات ذات الاختصاص".