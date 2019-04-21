شاهد: القبض على عراقي بسبب "ساعات صدام حسين"
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت السلطات العراقية، على اعتقال شخص يبيع ساعات يدوية، عليها صور الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.
وأضافت الوزارة: "تم على الفور إرسال دوريات حي الجامعة والقبض على الشخص، وتسليمه إلى الجهات ذات الاختصاص".
أقدمت السلطات العراقية، على اعتقال شخص يبيع ساعات يدوية، عليها صور الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.
وقالت وزارة الداخلية العراقية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن مواطناً اتصل بالسيطرة المركزية، مخبراً عن وجود شخص يقوم ببيع ساعات يدوية، تحتوي على صور لصدام حسين في شارع الربيع.
وأضافت الوزارة: "تم على الفور إرسال دوريات حي الجامعة والقبض على الشخص، وتسليمه إلى الجهات ذات الاختصاص".
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