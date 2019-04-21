ترامب مهاجماً صحيفتين أمريكيتين: أكثر وسائل الإعلام كذباً

رام الله - دنيا الوطن

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، قائلاً: إن الصحيفتين أكثر وسائل الإعلام كذباً.



وغرد الرئيس الأمريكي، على (تويتر)، مهاجماً الصحيفتين باعتبارهما "أعداء الشعب"، حيث جاءت تغريداته عقب إعلان النص الكامل لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر.



وأظهر استطلاع حصري للرأي أجرته وكالة (رويترز) تراجع عدد الأمريكيين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب بنسبة ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في العام الجاري بعد نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.ويعد الاستطلاع، الذي أُجري من ظهر الخميس، وحتى صباح أمس الجمعة، أول مسح على مستوى البلاد لقياس ردود فعل الأمريكيين، بعدما نشرت وزارة العدل الأمريكية تقرير مولر المؤلف من 448 صفحة، والذي أشار إلى عدة مناسبات ربما تدخل فيها الرئيس في التحقيق، بحسب (رويترز).