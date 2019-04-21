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العسكري الانتقالي السوداني يُحيل عسكريين كباراً للتقاعد

العسكري الانتقالي السوداني يُحيل عسكريين كباراً للتقاعد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إحالة جميع من هم برتبة فريق في جهاز الأمن الوطني والمخابرات، وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.

وكان النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، أصدر عدداً من القرارات منها خطاب لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل أحمد الخير بمنطقة خشم القربة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).

ويشهد السودان حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولاً من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

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