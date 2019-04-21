قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً بالقرب من ضاحية الجنان بمدينة جنين

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حاجزاً عسكرياً بالقرب من ضاحية الجنان في مدينة جنين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أعاقت تحركات المواطنين في المنطقة، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية.كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة من الجهة الجنوبية.