عاجل

  • أبو يوسف: الرئيس سيتحدث عن أهمية البحث عن كيفية تنفيذ قرارت القمم العربية

  • أبو يوسف:الرئيس سيتحدث عن مواجهة ما يقوم به الاحتلال سواءً في القدس أو الاستيطان

  • أبو يوسف: الرئيس سيتحدث عن ضرورة بلورة موقف عربي يرفض تنفيذ (صفقة القرن)

  • أبو يوسف: الرئيس عباس سيتحدث عن ثلاث قضايا اليوم بكلمته أمام وزراء الخارجية العرب

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً بالقرب من ضاحية الجنان بمدينة جنين

قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً بالقرب من ضاحية الجنان بمدينة جنين
جنود الاحتلال في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حاجزاً عسكرياً بالقرب من ضاحية الجنان في مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أعاقت تحركات المواطنين في المنطقة، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة من الجهة الجنوبية.

أخبار ذات صلة

الشيخ: كلمة الرئيس عباس اليوم سترسم الاستراتيجية الفلسطينيه في المرحلة المقبلة

الشيخ: كلمة الرئيس عباس اليوم سترسم الاستراتيجية الفلسطينيه في المرحلة المقبلة

الطقس: زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق مصحوبة بعواصف رعدية

الطقس: زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق مصحوبة بعواصف رعدية

بعد رفضه لقاء قيادات الفصائل الفلسطينية.. (حماس) تفتح النار على (عزام الأحمد)

بعد رفضه لقاء قيادات الفصائل الفلسطينية.. (حماس) تفتح النار على (عزام الأحمد)

أسعار صرف العملات مقابل الشكيل اليوم الأحد

أسعار صرف العملات مقابل الشكيل اليوم الأحد

حبيب: على الرئيس عباس ترتيب البيت الفلسطيني لنتفق على مواجهة (صفقة القرن)

حبيب: على الرئيس عباس ترتيب البيت الفلسطيني لنتفق على مواجهة (صفقة القرن)

عضو بـ &#34;التنفيذية&#34; يكشف ما تحمله كلمة الرئيس اليوم والتحرك الفلسطيني دولياً

عضو بـ "التنفيذية" يكشف ما تحمله كلمة الرئيس اليوم والتحرك الفلسطيني دولياً

رأفت: الرئيس سيطالب وزراء الخارجية العرب بوضع قرارات القمة الأخيرة موضع التنفيذ

رأفت: الرئيس سيطالب وزراء الخارجية العرب بوضع قرارات القمة الأخيرة موضع التنفيذ

الأحمد: الرئيس اوعز بصرف 60 الى 70% من الرواتب.. والتنسيق الامني قد ينتهي

الأحمد: الرئيس اوعز بصرف 60 الى 70% من الرواتب.. والتنسيق الامني قد ينتهي

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً بالقرب من ضاحية الجنان بمدينة جنين

قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً بالقرب من ضاحية الجنان بمدينة جنين

رأفت: الرئيس سيطالب وزراء الخارجية العرب بوضع قرارات القمة الأخيرة موضع التنفيذ

رأفت: الرئيس سيطالب وزراء الخارجية العرب بوضع قرارات القمة الأخيرة موضع التنفيذ

مستوطن يدهس طفلاً شرق بيت لحم

مستوطن يدهس طفلاً شرق بيت لحم

وزير الاقتصاد: نعمل على تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني

وزير الاقتصاد: نعمل على تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني

وفد كنسي يُهنئ اشتية ويدعوه لاحتفالات عيد الفصح المجيد

وفد كنسي يُهنئ اشتية ويدعوه لاحتفالات عيد الفصح المجيد

وزير القدس يشكر الأردنيين وأهل السلط لموقفهم الحضاري من القدس وفلسطين

وزير القدس يشكر الأردنيين وأهل السلط لموقفهم الحضاري من القدس وفلسطين

العطاري: الزراعة ستكون وزارة الدفاع الوطني وسندعم المزارعين بكل الوسائل

العطاري: الزراعة ستكون وزارة الدفاع الوطني وسندعم المزارعين بكل الوسائل

حنا: نُطالب دول العالم المدافعة عن حقوق الإنسان بأن تعترف بفلسطين

حنا: نُطالب دول العالم المدافعة عن حقوق الإنسان بأن تعترف بفلسطين

منوعات

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على&#34;أشوف فيك يوم&#34;.. والأخير يرد

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على"أشوف فيك يوم".. والأخير يرد

هل أجبرت نقابة الموسيقيين شيرين على إجراء تحليل مخدرات؟

هل أجبرت نقابة الموسيقيين شيرين على إجراء تحليل مخدرات؟

نجمة أميركية تكشف أن ابنها &#34;فتاة&#34;

نجمة أميركية تكشف أن ابنها "فتاة"

مايا دياب تخلع &#34;الجاكيت&#34; وتشعل الشارع رقصاً مع مدير أعمالها

مايا دياب تخلع "الجاكيت" وتشعل الشارع رقصاً مع مدير أعمالها

علي ربيع يُطلق زوجته قبل أسبوع من عيد ميلادها.. هل والدته السبب؟

علي ربيع يُطلق زوجته قبل أسبوع من عيد ميلادها.. هل والدته السبب؟

ممثلة تتعرّض للتحرش من سائق أجرة في القاهرة.. وهذا ما فعلته

ممثلة تتعرّض للتحرش من سائق أجرة في القاهرة.. وهذا ما فعلته

ادعت انها ابنة صدام حسين.. رغد تهاجم &#34;نانا&#34;: &#34;فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها&#34;

ادعت انها ابنة صدام حسين.. رغد تهاجم "نانا": "فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها"

نانسي عجرم تُحرج زوجها بصورة.. ماذا فعل بـ&#34;روب الحمام&#34; الخاص بها؟

نانسي عجرم تُحرج زوجها بصورة.. ماذا فعل بـ"روب الحمام" الخاص بها؟

عربي

العسكري الانتقالي السوداني يُحيل عسكريين كباراً للتقاعد

العسكري الانتقالي السوداني يُحيل عسكريين كباراً للتقاعد

شاهد: الإمارات تفتتح أول معبد هندوسي في دول الخليج

شاهد: الإمارات تفتتح أول معبد هندوسي في دول الخليج

روسيا تستأجر ميناء طرطوس السوري لـ 49 عاماً

روسيا تستأجر ميناء طرطوس السوري لـ 49 عاماً

السودان.. اعتقال قيادي بحزب البشير ووضع رئيس البرلمان الأسبق تحت الاقامة الجبرية

السودان.. اعتقال قيادي بحزب البشير ووضع رئيس البرلمان الأسبق تحت الاقامة الجبرية