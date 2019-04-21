الشيخ: كلمة الرئيس عباس اليوم سترسم الاستراتيجية الفلسطينيه في المرحلة المقبلة







رام الله - دنيا الوطنأكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، السبت، أهمية كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، أمام وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة.وقال الشيخ في تغريدة له عبر (تويتر): الرئيس محمود عباس اليوم، له كلمة أمام وزراء الخارجية العرب فيها مواجهة للحقيقة ورسم الاستراتيجية الفلسطينية في المرحلة القادمة أمام الاستهداف الكبير لقضيتنا الفلسطينية، ووضع العرب أمام مسؤولياتهم القومية تجاه فلسطين، لاحياد ولا مجاملة في قضية فلسطين.