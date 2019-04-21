مصرع 42 وإصابة 280 بسلسلة انفجارات في سريلانكا





وقال المسؤول في مستشفى كولومبو الوطني، وفق وكالة (فرانس برس): "تلقينا ثمانين شخصاً وثمة المزيد يصلون تباعاً"، حيث وقع أحد الانفجارين في شمال العاصمة والثاني في نيغومبو إلى شمالها، وفق الشرطة.

في حين قالت الشرطة السريلانكيّة إنّ ستة انفجارات وقعت على الأقل، عرف منها استهداف مسجدين وثلاثة فنادق.





رام الله - دنيا الوطنلقي 42 شخصاً مصرعهم، وأصيب ما لا يقتل عن 280 بجراح، فجر اليوم، الأحد، جراء سلسلة انفجارات ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا أثناء قدّاس عيد الفصح المجيد.