بعد رفضه لقاء قيادات الفصائل الفلسطينية.. (حماس) تفتح النار على (عزام الأحمد)

وجه سامي أبو زهري القيادي في حركة (حماس)، مساء أمس السبت، نصيحه لحركة (فتح) رداً على تصريحات عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.



وقال أبو زهري في تغريدة عبر (تويتر): ننصح حركة فتح بتوجيه لغة الاستعلاء والتهديدات إلى الاحتلال بدلاً من قوى المقاومة".



وأضاف القيادي في حماس، أن "من يمارس التنسيق الأمني لا يحق له إعطاء دروس في الوطنية، وفق ما كتب.



في ذات السياق، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: ‏إعلان عزام الأحمد، أن قيادة السلطة لن تلتقي بقيادات الفصائل الفلسطينية، بينما يُعلن استعداد عباس للقاء نتنياهو بدون شروط، هذا التصريح لا يليق بقائد فلسطيني، وهو يؤكد عدم جدية قيادة حركة فتح في موضوع المصالحة.



‏وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن": السيد عزام الأحمد يهدد مرة أخرى بالتفكير بمقاطعة دولة الاحتلال، بينما السلطة تبادر على الدوام باتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة، الأصل أن تبادر السلطة بقطع علاقتها مع الاحتلال ورفع العقوبات عن غزة.



وكان عزام الأحمد، قد قال خلال لقاء عبر شاشة (تلفزيون فلسطين): إنه إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ ما تهدد به، خاصة ما يتعلق بضم أجزاء واسعة من الضفة، سيتم قطع كل العلاقات معها، وسيتم تنفيذ كل قرارات المجلس الوطني بالتفصيل، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه قد تنتهي كافة أشكال التنسيق الأمني.



وحول المصالحة الفلسطينية، أشار عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، إلى أنه لن يعقد أي اجتماع للأمناء العامين للفصائل أو إجراء أي لقاء مع حركة حماس أو الجهاد قبل إنهاء الانقسام.



وبين أن موقف القيادة من المصالحة لا جديد فيه، منوهاً إلى أنه لا حاجة لمبادرات جديدة، وأنه يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخاصة اتفاق 2017.

خاص دنيا الوطن