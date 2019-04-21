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شؤون فلسطينية

حبيب: على الرئيس عباس ترتيب البيت الفلسطيني لنتفق على مواجهة (صفقة القرن)

حبيب: على الرئيس عباس ترتيب البيت الفلسطيني لنتفق على مواجهة (صفقة القرن)
الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، أن المرحلة الحالية هي الأخطر في تاريخ شعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل الحديث عن قرب إطلاق (صفقة القرن) من قبل الإدارة الأمريكية. 

وقال حبيب في تصريحات لـ"دنيا الوطن"": بكل تأكيد ما يحاك ضد قضيتنا الفلسطينية، هو الأخطر في تاريخها، وفي تاريخ شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "أعتقد أن الإدارة الأمريكية، تشعر الآن من خلال الهرولة العربية تجاه إسرائيل، وحالة الانقسام التي تشتت الجهد الفلسطيني وتضعف ساحتنا، وبالتنسيق  مع إسرائيل، أن الفرصة مواتية لتمرير صفقة، هي تخدم إسرائيل، وتخدم المشروع الصهيوني، على حساب الحق الفلسطيني". 

وتابع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "نحن كفلسطينيين يجب أن ننهي هذا الانقسام بأقصى سرعة ممكنة، وأن تكون هناك رؤية وطنية يجتمع على حلها الجميع من أجل تفويت الفرصة ضد ما يحاك ضد قضتينا الفلسطينية".

وطالب حبيب الرئيس محمود عباس، ببدء حوار وطني شامل على أعلى المستويات، وأيضاً تشكيل حكومة وحدة وطنية للعمل على ترتيب البيت الفلسطيني من خلال إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة، و"نتفق جميعاً على كيفية مواجهة ما يحاك ضد القضية، والتي تحاول الإدارة الأمريكية تمرير (صفقة القرن)  بالتنسيق مع إسرائيل". 

وشدّد حبيب على أن "الوضع العربي الضعيف، هو عامل مساهم ويُجرئ الاحتلال والإدارة الأمريكية، على فرض ما تريد على حساب الحق الفلسطيني، والوضع العربي ينبغي أن يكون مساعداً للحق الفلسطيني، ولكن للأسف قي ظل هذا التردي العربي، أصبح النظام يصب في مصلحة الكيام الإسرائيلي. 

وفيما يتعلق بمسيرات العودة وكسر الحصار، قال حبيب: "إننا في الهيئة الوطنية العليا نراقب التزام الاحتلال بهذه التفاهمات، والتي نحن انتزعناها بالوساطة المصرية، وبدمائنا وأشلائنا من أجل تخفيف الحصار، وصولاً لكسره وإنهائه".

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "نراقب التزام إسرائيل، وإذا التزم نحن سنلتزم بهذه التفاهمات، وإذا لم يتلزم فشعبنا والهيئة الوطنية العليا والمقاومة الحامية لشعبنا، سيكون لها كلمة واضحة في هذا السياق". 

وفيما يتعلق بمسيرات العودة في شهر رمضان، قال حبيب: بكل تأكيد، ربما يكون لشهر رمضان خصوصية على صعيد مسيرات العودة، وأعتقد أن هيئة مسيرات العودة، ستتبع خطة، وسيعلن عنها قبل بدء شهر رمضان.

وحول ملف المصالحة الفلسطينية، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أنه لا معلومات عن حدوث أي جديد في هذا الملف، مضيفاً: "نطالب مصر بتفعيل دورها؛ ليكون دوراً فاعلاً وضاغطاً على الطرفين من أجل تحقيق المصالحة".

وتابع: سفينة النجاة لقضيتنا هي الوحدة، وإنهاء الانقسام، الذي أضر بشعبنا، وجعل أعداءنا يفرضون ما يريدون على حساب الحق الفلسطيني، والكل يتوق للمصالحة، والكل يطالب بتحقيقها، وهي تحتاج لنوايا صادقة، والظروف مواتية الآن لإتمامها".

وطالب حبيب السلطة الفلسطينية، الرئيس عباس بصفته رئيس الشعب الفلسطيني، بإتمام المصالحة، لأن التاريخ يسجل بأن هذا الانقسام والتدهور في القضية والحقوق، تمّ في عهد الرئيس عباس، وفق تعبيره. 

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