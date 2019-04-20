السودان.. اعتقال قيادي بحزب البشير ووضع رئيس البرلمان الأسبق تحت الاقامة الجبرية

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام سودانية: "إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت اليوم السبت، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع وحولته إلى سجن كوبر.كما أفادت نقلا عن مصادر بأنه تم وضع رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر تحت الإقامة الجبرية.وأشارت وكالة ( رويترز) إلى أن السلطات في السودان اعتقلت رئيس "حزب المؤتمر الوطني" المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للرئيس المعزول علي عثمان محمد، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز.