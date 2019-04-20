شؤون فلسطينية

الأحمد: الرئيس اوعز بصرف 60 الى 70% من الرواتب.. والتنسيق الامني قد ينتهي

الأحمد: الرئيس اوعز بصرف 60 الى 70% من الرواتب.. والتنسيق الامني قد ينتهي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوعز بصرف من 60 الى 70% من الرواتب الشهر المقبل، بسبب قدوم شهر رمضان، معربا عن أمله بأن تتمكن القيادة من الحصول على شبكة أمان مالية من الدول العربية.

وأوضح الأحمد خلال لقاء عبر شاشة (تلفزيون فلسطين)، أنه أذا اقدمت اسرائيل على تنفيذ ما تهدد به، خاصة ما يتعلق بضم أجزاء واسعة من الضفة، سيتم قطع كل العلاقات معها، وسيتم تنفيذ كل قرارات المجلس الوطني بالتفصيل، منوها في الوقت ذاته إلى أنه قد تنتهي كافة أشكال التنسيق الامني.

في سياق آخر، أشار الاحمد إلى أنه سيكون هناك جولة واسعة للرئيس عباس في الفترة المقبلة، بدايتها واهمها هي الزيارة الحالة له في جمهورية مصر العربية.

وحول زيارة وفد حركة فتح الأخيرة الى القطاهرة، أكد الاحمد أن ذهابه كان بطل من القيادة الفلسطينية وليس بدعوةو من جمهورية مصر، لافتا إلى أن الوفد أبلغ المسؤولين بقلقه من التفاهمات التي يجري الحديث عنها.

وقال الاحمد: "لن نقبل بذرة تراب واحدة في سيناء لتوكن امتداد او دويلة غزة بديلا عن الدولة الفلسطينية ولن نقبل حتى الاستثمارات في سيناء".

وفي السياق، أوضح الاحمد ان القيادة مع التهدئة ومسيرات العودة وكافة أشكال المقاومة السلطة، وانها ضد استخداف السلاح والعنف واراقة الدماء، معتبرا أن العدد الاكبر من شهداء المسيرات هم من أبناء حركة فتح.

وحول المصالحة الفلسطينية، أشار عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، أنه لن يعقد اي اجتماع للامناء العامين للفصائل او اجراء اي لقاء مع حركة حماس او الجهاد قبل انهاء الانقسام.

وبين أن موقف القيادة من المصالحة لا جديد فيه، منوها إلى انه لا حاجة لمبادرات جديد، وانه يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة اتفاق 2017.

أخبار ذات صلة

مستوطن يدهس طفلاً شرق بيت لحم

مستوطن يدهس طفلاً شرق بيت لحم

المالكي: المطلوب من الدول العربية الالتفاف حول القضية الفلسطينية وتوفير الحماية المالية

المالكي: المطلوب من الدول العربية الالتفاف حول القضية الفلسطينية وتوفير الحماية المالية

وزير الاقتصاد: نعمل على تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني

وزير الاقتصاد: نعمل على تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني

وفد كنسي يُهنئ اشتية ويدعوه لاحتفالات عيد الفصح المجيد

وفد كنسي يُهنئ اشتية ويدعوه لاحتفالات عيد الفصح المجيد

وزير القدس يشكر الأردنيين وأهل السلط لموقفهم الحضاري من القدس وفلسطين

وزير القدس يشكر الأردنيين وأهل السلط لموقفهم الحضاري من القدس وفلسطين

العطاري: الزراعة ستكون وزارة الدفاع الوطني وسندعم المزارعين بكل الوسائل

العطاري: الزراعة ستكون وزارة الدفاع الوطني وسندعم المزارعين بكل الوسائل

حنا: نُطالب دول العالم المدافعة عن حقوق الإنسان بأن تعترف بفلسطين

حنا: نُطالب دول العالم المدافعة عن حقوق الإنسان بأن تعترف بفلسطين

التعليم: امتحانات (الإنجاز) تبدأ 8 يونيو وتنتهي 26.. وهذا الجدول

التعليم: امتحانات (الإنجاز) تبدأ 8 يونيو وتنتهي 26.. وهذا الجدول

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

مستوطن يدهس طفلاً شرق بيت لحم

مستوطن يدهس طفلاً شرق بيت لحم

وزير الاقتصاد: نعمل على تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني

وزير الاقتصاد: نعمل على تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني

وفد كنسي يُهنئ اشتية ويدعوه لاحتفالات عيد الفصح المجيد

وفد كنسي يُهنئ اشتية ويدعوه لاحتفالات عيد الفصح المجيد

وزير القدس يشكر الأردنيين وأهل السلط لموقفهم الحضاري من القدس وفلسطين

وزير القدس يشكر الأردنيين وأهل السلط لموقفهم الحضاري من القدس وفلسطين

حنا: نُطالب دول العالم المدافعة عن حقوق الإنسان بأن تعترف بفلسطين

حنا: نُطالب دول العالم المدافعة عن حقوق الإنسان بأن تعترف بفلسطين

(يديعوت): إطلاق صاروخ من غزة انفجر داخل القطاع

(يديعوت): إطلاق صاروخ من غزة انفجر داخل القطاع

القناة 13: اتفاق الأسرى سيُمهد الطريق لترتيب أوسع مع غزة

القناة 13: اتفاق الأسرى سيُمهد الطريق لترتيب أوسع مع غزة

الاحتلال يفرض تعتيماً على الوضع الصحي للأسير فراج المضرب منذ 25 يوماً

الاحتلال يفرض تعتيماً على الوضع الصحي للأسير فراج المضرب منذ 25 يوماً

منوعات

نجمة أميركية تكشف أن ابنها &#34;فتاة&#34;

نجمة أميركية تكشف أن ابنها "فتاة"

مايا دياب تخلع &#34;الجاكيت&#34; وتشعل الشارع رقصاً مع مدير أعمالها

مايا دياب تخلع "الجاكيت" وتشعل الشارع رقصاً مع مدير أعمالها

علي ربيع يُطلق زوجته قبل أسبوع من عيد ميلادها.. هل والدته السبب؟

علي ربيع يُطلق زوجته قبل أسبوع من عيد ميلادها.. هل والدته السبب؟

ممثلة تتعرّض للتحرش من سائق أجرة في القاهرة.. وهذا ما فعلته

ممثلة تتعرّض للتحرش من سائق أجرة في القاهرة.. وهذا ما فعلته

ادعت انها ابنة صدام حسين.. رغد تهاجم &#34;نانا&#34;: &#34;فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها&#34;

ادعت انها ابنة صدام حسين.. رغد تهاجم "نانا": "فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها"

نانسي عجرم تُحرج زوجها بصورة.. ماذا فعل بـ&#34;روب الحمام&#34; الخاص بها؟

نانسي عجرم تُحرج زوجها بصورة.. ماذا فعل بـ"روب الحمام" الخاص بها؟

جاستن بيبر عن مُذيعة أمريكية: &#34;مثيرةٌ للاشمئزاز&#34;.. بماذا أغضبته؟

جاستن بيبر عن مُذيعة أمريكية: "مثيرةٌ للاشمئزاز".. بماذا أغضبته؟

زوج أنغام يحدد شرط عودة طليقته إلى منزلها

زوج أنغام يحدد شرط عودة طليقته إلى منزلها

أول ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته بعد شائعة انفصالهما

أول ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته بعد شائعة انفصالهما

شيريهان تُعلن عودتها للفن.. ما علاقة أحلام؟

شيريهان تُعلن عودتها للفن.. ما علاقة أحلام؟

عربي

الجولاني يظهر مجددا في إدلب استعدادا لـمعركة &#34;الوجود أو الزوال&#34;

الجولاني يظهر مجددا في إدلب استعدادا لـمعركة "الوجود أو الزوال"

220 قتيلا وأكثر من ألف جريح في معارك طرابلس

220 قتيلا وأكثر من ألف جريح في معارك طرابلس

الجيش السوري: لا صحة للأنباء عن اشتباكات بين قوات روسية وإيرانية

الجيش السوري: لا صحة للأنباء عن اشتباكات بين قوات روسية وإيرانية

التحالف يبدأ عملية نوعية لتدمير شبكة الحوثي للطائرات المسيرة

التحالف يبدأ عملية نوعية لتدمير شبكة الحوثي للطائرات المسيرة