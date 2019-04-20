الأحمد: الرئيس اوعز بصرف 60 الى 70% من الرواتب.. والتنسيق الامني قد ينتهي

رام الله - دنيا الوطنأكد عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوعز بصرف من 60 الى 70% من الرواتب الشهر المقبل، بسبب قدوم شهر رمضان، معربا عن أمله بأن تتمكن القيادة من الحصول على شبكة أمان مالية من الدول العربية.وأوضح الأحمد خلال لقاء عبر شاشة (تلفزيون فلسطين)، أنه أذا اقدمت اسرائيل على تنفيذ ما تهدد به، خاصة ما يتعلق بضم أجزاء واسعة من الضفة، سيتم قطع كل العلاقات معها، وسيتم تنفيذ كل قرارات المجلس الوطني بالتفصيل، منوها في الوقت ذاته إلى أنه قد تنتهي كافة أشكال التنسيق الامني.في سياق آخر، أشار الاحمد إلى أنه سيكون هناك جولة واسعة للرئيس عباس في الفترة المقبلة، بدايتها واهمها هي الزيارة الحالة له في جمهورية مصر العربية.وحول زيارة وفد حركة فتح الأخيرة الى القطاهرة، أكد الاحمد أن ذهابه كان بطل من القيادة الفلسطينية وليس بدعوةو من جمهورية مصر، لافتا إلى أن الوفد أبلغ المسؤولين بقلقه من التفاهمات التي يجري الحديث عنها.وقال الاحمد: "لن نقبل بذرة تراب واحدة في سيناء لتوكن امتداد او دويلة غزة بديلا عن الدولة الفلسطينية ولن نقبل حتى الاستثمارات في سيناء".وفي السياق، أوضح الاحمد ان القيادة مع التهدئة ومسيرات العودة وكافة أشكال المقاومة السلطة، وانها ضد استخداف السلاح والعنف واراقة الدماء، معتبرا أن العدد الاكبر من شهداء المسيرات هم من أبناء حركة فتح.وحول المصالحة الفلسطينية، أشار عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، أنه لن يعقد اي اجتماع للامناء العامين للفصائل او اجراء اي لقاء مع حركة حماس او الجهاد قبل انهاء الانقسام.وبين أن موقف القيادة من المصالحة لا جديد فيه، منوها إلى انه لا حاجة لمبادرات جديد، وانه يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة اتفاق 2017.