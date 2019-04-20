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شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: نعمل على تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني

وزير الاقتصاد: نعمل على تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم السبت، أهمية العمل على تصميم مجموعة من البرامج والمشاريع الاستراتيجية؛ لتوسيع القاعدة الإنتاجية لخلق فرص عمل، وتطوير المنتج الوطني؛ لأخذ حصته الحقيقة في السوق الفلسطيني، بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني.

وشدد العسيلي، بعد لقائه محافظ الخليل جبرين البكري، والغرفة التجارية الصناعية في المدينة، على أن تعزيز صمود المواطنين يشكل أولوية في برنامج الحكومة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدخلات التي تتماشى مع مستلزمات واحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن تنشيط الاقتصاد الفلسطيني، يتطلب تنفيذ مشاريع استثمارية واعدة، وتقديم كل الدعم اللازم للقطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الفلسطيني، ما يتطلب خلال الفترة القريبة تنفيذ مشاريع واعدة، وتأهيل وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم.

وتحدث العسيلي عن توجيهات الرئيس، وبرنامج الحكومة بشأن تطوير الصناعة الوطنية واستقطاب استثمارات وحماية ودعم المنتج الوطني، وتعظيم صادراتنا الوطنية، بما يمكن من بناء اقتصاد قوي يستجيب لمتطلبات الدولة الفلسطينية، ما يستدعي مضاعفة الجهود، وتكريس الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والشركاء.

بدوره، أشار البكري إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، وإمكانيات إقامة استثمارات مجدية، تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستثمر، ما يتطلب تصميم مشاريع استراتيجية تستجيب للواقع الاقتصادي في المحافظة، في مقدمتها بناء مناطق صناعية.

ووضع المحافظ، وزير الزراعة في صورة الأمان في المحافظة، وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي، مؤكداً أهمية التخطيط ووضع خارطة استثمارية، تُحدد متطلبات الاستثمار والبرامج والمشاريع المطلوبة تنفيذها، والمراكمة في إحداث الإنجازات ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي.

وفي لقاء منفصل، بحث العسيلي والغرفة التجارية مجموعة من القضايا ذات الصلة بحماية المنتج والصناعة الوطنية، وتعظيم الصادرات، وإحداث حالة من التوازن في السوق، إضافة إلى إنشاء منطقة ترقوميا الصناعية، وتبسيط الإجراءات في مختلف المجالات، وتحسين بيئة الأعمال، وتوظيف مشاريع الطاقة المتجددة في المشاريع.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل عبده إدريس: نتطلع إلى ترتيب البيت الداخلي، وعمل تبادل تجاري حقيقي بين المحافظات لتحقيق التكاملية، ومواكبة التطورات والتغيرات العالمية، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونعول كثيراً على الشراكة وتكريسها والعمل على توظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والسعي نحو عمل تنمية اقتصادية تعالج معدلات البطالة والفقر، عبر إقامة مشاريع استراتيجية واعدة، وتطوير الصناعة الفلسطينية، وفق وكالة (وفـا).

في سياق آخر، استمع العسيلي خلال لقائه عدداً من موظفي مديرية الوزارة في المحافظة، إلى احتياجات المديرية لتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين، مؤكداً أهمية توظيف الإبداع والتميز في الارتقاء بخدمات في مختلف المجالات، والذي سينعكس إيجاباً على مفهومية تبسيط الإجراءات ذات الصلة بتطوير النشاط الاقتصادي.

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