وفد كنسي يهنئ اشتية ويدعوه لاحتفالات عيد الفصح المجيد









رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه برام الله، اليوم السبت، وفدا كنسيا من طائفة الروم الأرثوذكس وطوائف أخرى، برفقة رئيس بلدية رام الله موسى حديد، ووفد من سرية رام الله الأولى.وقال اشتية في استقبال الوفد: "إن الشعب الفلسطيني مكوّن واحد موحّد يجمع داخله فسيفساء الجغرافيا والأديان والأفكار، مؤكدا الاهتمام بالخصوصيّة المسيحية للحفاظ على هذا الموزاييك الفلسطيني".من جهته، هنأ الأب إلياس عوّاد، الذي ترأس الوفد، اشتية لمناسبة توليه المنصب، ودعاه للمشاركة في فعاليات عيد الفصح المجيد، لا سيما احتفال سبت النور الأسبوع المقبل في رام الله، كممثل عن الرئيس وبالأصالة عن نفسه وعن الشعب الفلسطيني.من جانبه، قال حديد "إن العادة جرت أن تضم فعاليات عيد الفصح ومسيرة سبت النور في رام الله كل أبناء شعبنا كونها مسيرة وطنية قبل أن تكون دينية".وضم الوفد إلى جانب الأب عوّاد وحديد، الأب يعقوب خوري، وماهر حنانيا، ورمزي كاربوراني، وحنا الناطور من كنيسة الروم الأرثوذكس، والأب يوليو من كنيسة الكاثوليك، والأب ارسينيوس من كنيسة الاقباط، والقسيس عماد حداد من كنيسة اللوثري، والأب فادي دياب من الكنيسة الاسقفية، والأب جمال خضر من كنيسة اللاتين، وجاد قندح وناديا مصلح من سرية رام الله الاولى.