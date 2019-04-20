شؤون فلسطينية

وزير القدس يشكر اهل السلط والاردنيين للموقفهم الحضاري من القدس وفلسطين

وزير القدس يشكر اهل السلط والاردنيين للموقفهم الحضاري من القدس وفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أشاد فادي عرفات الهدمي وزير القدس في حكومة محمد اشتية بالأردن في تعليقه على موقف سكان مدينة السلط التي أضاءت عشرات الالاف من الشموع بعبارة "القدس عربية".

ووصف الهدمي، وقف الأردنيين بالموقف الحضاري والإنساني. قائلا: "كل احترام وتقدير لكل الجهود التي تضع القدس حضاريا وإنسانيا وثقافيا في وجدان الامه واخص الاردن ملكا وحكومة وشعبا بالشكر على عمق حبهم الخالص والمبدئي للقدس وفلسطين".

وكان الهدمي قد تسلم مهامه مؤخرا وزيراً للقدس وباشر بالتواصل مع كافة المواطنين لمعرفة احتياجاتهم مؤكداً ان مهمته الأولى ستتركز على "دعم صمود المقدسيين".

أخبار ذات صلة

وفد كنسي يهنئ اشتية ويدعوه لاحتفالات عيد الفصح المجيد

وفد كنسي يهنئ اشتية ويدعوه لاحتفالات عيد الفصح المجيد

وزير الزراعة: وزارتنا ستكون وزارة الدفاع الوطني وسندعم المزارعين بكل الوسائل

وزير الزراعة: وزارتنا ستكون وزارة الدفاع الوطني وسندعم المزارعين بكل الوسائل

حنا: نطالب الدول العالمية المدافعة عن حقوق الانسان بأن تعترف بفلسطين

حنا: نطالب الدول العالمية المدافعة عن حقوق الانسان بأن تعترف بفلسطين

التعليم: امتحانات (الانجاز) تبدأ 8 يونيو وتنتهي يوم 26.. وهذا الجدول

التعليم: امتحانات (الانجاز) تبدأ 8 يونيو وتنتهي يوم 26.. وهذا الجدول

حماس: ما تروج له فتح من اوراق حول المصالحة هي محاولات للمراوغة

حماس: ما تروج له فتح من اوراق حول المصالحة هي محاولات للمراوغة

أسرى حماس: مصلحة السجون أبلغت بتركيب الهواتف العمومية بداية شهر يونيو

أسرى حماس: مصلحة السجون أبلغت بتركيب الهواتف العمومية بداية شهر يونيو

(يديعوت): إطلاق صاروخ من غزة وانفجر داخل القطاع

(يديعوت): إطلاق صاروخ من غزة وانفجر داخل القطاع

القناة 13: اتفاق الأسرى سيمهد الطريق لترتيب أوسع مع غزة

القناة 13: اتفاق الأسرى سيمهد الطريق لترتيب أوسع مع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

وفد كنسي يهنئ اشتية ويدعوه لاحتفالات عيد الفصح المجيد

وفد كنسي يهنئ اشتية ويدعوه لاحتفالات عيد الفصح المجيد

وزير القدس يشكر اهل السلط والاردنيين للموقفهم الحضاري من القدس وفلسطين

وزير القدس يشكر اهل السلط والاردنيين للموقفهم الحضاري من القدس وفلسطين

حنا: نطالب الدول العالمية المدافعة عن حقوق الانسان بأن تعترف بفلسطين

حنا: نطالب الدول العالمية المدافعة عن حقوق الانسان بأن تعترف بفلسطين

الاحتلال يفرض تعتيماً على الوضع الصحي للأسير فراج المضرب منذ 25 يوماً

الاحتلال يفرض تعتيماً على الوضع الصحي للأسير فراج المضرب منذ 25 يوماً

افتتاح المعرض التجاري &#34;أهلاً رمضان&#34; في البلدة القديمة وسط الخليل

افتتاح المعرض التجاري "أهلاً رمضان" في البلدة القديمة وسط الخليل

حنا: أعداؤنا يقولون لنا المال مُقابل الاستسلام.. ونحن نَرفُض

حنا: أعداؤنا يقولون لنا المال مُقابل الاستسلام.. ونحن نَرفُض

مصرع طفلة جراء حادث دهس غرب مدينة غزة

مصرع طفلة جراء حادث دهس غرب مدينة غزة

&#34;التنمية الاجتماعية&#34;: نعمل من أجل صرف &#34;شيكات الشؤون&#34; خلال شهر رمضان

"التنمية الاجتماعية": نعمل من أجل صرف "شيكات الشؤون" خلال شهر رمضان

منوعات

نجمة أميركية تكشف أن ابنها &#34;فتاة&#34;

نجمة أميركية تكشف أن ابنها "فتاة"

مايا دياب تخلع &#34;الجاكيت&#34; وتشعل الشارع رقصاً مع مدير أعمالها

مايا دياب تخلع "الجاكيت" وتشعل الشارع رقصاً مع مدير أعمالها

علي ربيع يُطلق زوجته قبل أسبوع من عيد ميلادها.. هل والدته السبب؟

علي ربيع يُطلق زوجته قبل أسبوع من عيد ميلادها.. هل والدته السبب؟

ممثلة تتعرّض للتحرش من سائق أجرة في القاهرة.. وهذا ما فعلته

ممثلة تتعرّض للتحرش من سائق أجرة في القاهرة.. وهذا ما فعلته

ادعت انها ابنة صدام حسين.. رغد تهاجم &#34;نانا&#34;: &#34;فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها&#34;

ادعت انها ابنة صدام حسين.. رغد تهاجم "نانا": "فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها"

نانسي عجرم تُحرج زوجها بصورة.. ماذا فعل بـ&#34;روب الحمام&#34; الخاص بها؟

نانسي عجرم تُحرج زوجها بصورة.. ماذا فعل بـ"روب الحمام" الخاص بها؟

جاستن بيبر عن مُذيعة أمريكية: &#34;مثيرةٌ للاشمئزاز&#34;.. بماذا أغضبته؟

جاستن بيبر عن مُذيعة أمريكية: "مثيرةٌ للاشمئزاز".. بماذا أغضبته؟

زوج أنغام يحدد شرط عودة طليقته إلى منزلها

زوج أنغام يحدد شرط عودة طليقته إلى منزلها

أول ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته بعد شائعة انفصالهما

أول ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته بعد شائعة انفصالهما

شيريهان تُعلن عودتها للفن.. ما علاقة أحلام؟

شيريهان تُعلن عودتها للفن.. ما علاقة أحلام؟

عربي

الجولاني يظهر مجددا في إدلب استعدادا لـمعركة &#34;الوجود أو الزوال&#34;

الجولاني يظهر مجددا في إدلب استعدادا لـمعركة "الوجود أو الزوال"

220 قتيلا وأكثر من ألف جريح في معارك طرابلس

220 قتيلا وأكثر من ألف جريح في معارك طرابلس

الجيش السوري: لا صحة للأنباء عن اشتباكات بين قوات روسية وإيرانية

الجيش السوري: لا صحة للأنباء عن اشتباكات بين قوات روسية وإيرانية

التحالف يبدأ عملية نوعية لتدمير شبكة الحوثي للطائرات المسيرة

التحالف يبدأ عملية نوعية لتدمير شبكة الحوثي للطائرات المسيرة