وزير القدس يشكر اهل السلط والاردنيين للموقفهم الحضاري من القدس وفلسطين



ووصف الهدمي، وقف الأردنيين بالموقف الحضاري والإنساني. قائلا: "كل احترام وتقدير لكل الجهود التي تضع القدس حضاريا وإنسانيا وثقافيا في وجدان الامه واخص الاردن ملكا وحكومة وشعبا بالشكر على عمق حبهم الخالص والمبدئي للقدس وفلسطين".



وكان الهدمي قد تسلم مهامه مؤخرا وزيراً للقدس وباشر بالتواصل مع كافة المواطنين لمعرفة احتياجاتهم مؤكداً ان مهمته الأولى ستتركز على "دعم صمود المقدسيين".





رام الله - دنيا الوطنأشاد فادي عرفات الهدمي وزير القدس في حكومة محمد اشتية بالأردن في تعليقه على موقف سكان مدينة السلط التي أضاءت عشرات الالاف من الشموع بعبارة "القدس عربية".