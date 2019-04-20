دولي

ليبرمان: مفاوضات الائتلاف بين (الليكود) و(يسرائيل بيتينو) ستبدأ صباح الغد

ليبرمان: مفاوضات الائتلاف بين (الليكود) و(يسرائيل بيتينو) ستبدأ صباح الغد
رام الله - دنيا الوطن
أكد أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (يسرائيل بيتينو)، أن مفاوضات الائتلاف بين الليكود وحزبه، ستبدأ غدا الأحد عند الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وأوضح ليبرمان في تغريدة له على موقع (تويتر)، أن حزبه لديه جدول أعمال واضح، يتألف من ثلاث قضايا، الامن والهجرة والاستيعاب، الدين والدولة.

وقال: "مع كل رغبتنا للانضمام إلى الائتلاف ومع رغبتنا ايضا في التحلي بالمرونة، إلا أننا لن نتخلى عن مبادئنا الاساسية".

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