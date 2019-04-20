شؤون فلسطينية

حنا: نطالب الدول العالمية المدافعة عن حقوق الانسان بأن تعترف بفلسطين

حنا: نطالب الدول العالمية المدافعة عن حقوق الانسان بأن تعترف بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
طالب المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم السبت، دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين، قائلا: "إن الاعتراف بدولة فلسطين هو اعتراف بشيء موجود".

واضاف المطران حنا: "الفلسطينيون موجودون وفلسطين موجودة سواء شاء ترامب هذا ام ابى والسياسات الامريكية والغربية الخاطئة في منطقتنا هي التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من حروب ودمار وخراب وانعدام للاستقرار في عدد من اقطارنا العربية".

واضاف: "ليس من العدل ان يتجاهل البعض، حقوق الشعب الفلسطيني وليس من الانصاف الا تعترف بعض الدول بفلسطين ففلسطين موجودة على الارض سواء اعترف بها البعض او لم يعترفوا ونتمنى من كافة الشعوب الصديقة ومن كافة الدول العالمية المؤمنة بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية بأن تعترف بفلسطين وان تعلن رفضها للسياسات الاحتلالية الغاشمة والتي هدفها هو شطب وجودنا والغاء حقوقنا وسرقة مدينة القدس منا وطمس معالمها وتزوير تاريخها والنيل من مكانتها".

وطالب المطران، الدول العالمية الصديقة والتي تنادي بحقوق الانسان وترفض العنصرية والظلم والاستبداد بأن تعترف بفلسطين فشعب فلسطين هو شعب متحضر ومثقف ويستحق هذا الشعب الذي قدم كل هذه التضحيات الجسام ان ينال حريته وان يستعيد حقوقه السليبة.

وكان المطران قد استقبل اليوم وفدا من الاعلاميين الذين يعملون في الامم المتحدة في نيويورك والذين يقومون بجولة في الاراضي الفلسطينية حيث ناشدهم وطالبهم بضرورة توضيح حقيقة ما يحدث في فلسطين وما يحدث في فلسطين انما هو قهر وظلم واستبداد واضطهاد بحق شعب ذنبه الوحيد انه يريد ان يعيش بحرية وكرامة واستقلال في وطنه.

وقد وضع، الوفد في صورة ما يحدث في مدينة القدس وفي الاراضي الفلسطينية بشكل عام كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات .

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