التعليم: امتحانات (الانجاز) تبدأ 8 يونيو وتنتهي يوم 26.. وهذا الجدول























































رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، جدول الامتحانات لطلبة الثانوية العامة (الانجاز) بدورتها الاولى في فلسطين لعام 2019.وأعلنت الوزارة، أن الامتحانات ستبدأ صباح يوم 8/6/2019، وتنتهي يوم الاربعاء 26/6/2019.