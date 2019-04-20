التعليم: امتحانات (الانجاز) تبدأ 8 يونيو وتنتهي يوم 26.. وهذا الجدول
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، جدول الامتحانات لطلبة الثانوية العامة (الانجاز) بدورتها الاولى في فلسطين لعام 2019.
وأعلنت الوزارة، أن الامتحانات ستبدأ صباح يوم 8/6/2019، وتنتهي يوم الاربعاء 26/6/2019.
نشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، جدول الامتحانات لطلبة الثانوية العامة (الانجاز) بدورتها الاولى في فلسطين لعام 2019.
وأعلنت الوزارة، أن الامتحانات ستبدأ صباح يوم 8/6/2019، وتنتهي يوم الاربعاء 26/6/2019.
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