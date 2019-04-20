شؤون فلسطينية

حماس: ما تروج له فتح من اوراق حول المصالحة هي محاولات للمراوغة

حماس: ما تروج له فتح من اوراق حول المصالحة هي محاولات للمراوغة
رام الله - دنيا الوطن
أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن ما تروج له قيادات حركة فتح، حول موضوع المصالحة من تقديم اوراق، لا يعدو كونه محاولات للمراوغة والاستهلاك الاعلامي فقط.

وقال برهوم في تصريح له: "يأتي ذلك أيضا، للتغطية على خطوات فتح ورئيسها محمود عباس، وجريمة الاجراءات ضد الاهالي في قطاع غزة"، على حد تعبيره.

وأوضح برهوم ان التدهور الخطير الحاصل في الحالة الفلسطينية التي جاءت بسبب هذه الاجراءات، ليست بحاجة الى مزيد من الاوراق؛ لإهدار الوقت وإشغال الرأي العام لها، بل بحاجة الى انهاء الاجراءات فورا.

وشدد الناطق باسم حماس، على ضرورة التزام حركة فتح بمبدأ الشراكة، والبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة، وفي مقدمتها اتفاق القاهرة 2011، وتفاهمات بيروت 2017، والتي تتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانعقاد الاطار القيادي الفلسطيني، والذهاب الى انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، والتوافق على انتخابات المجلس الوطني. 

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