سامح شكري: توافق عربى على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد سامح شكرى وزير الخارجية المصرية، وجود توافق لدى الدول الأعضاء فى الجامعة العربية، على ضرورة حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67، مشيرا إلى وجود تحديات تحتاج للتعامل معها وتجاوزها عبر إظهار التضامن العربى.







جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية جنوب أفريقا، منوها إلى أن اجتماع مجلس الجامعة العربية غدا سيتم فيه الاستماع للرئيس الفلسطيني محمود عباس حول رؤية فلسطين لتحقيق السلام والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بحسب ما جغاء على موقع (اليوم السابع).



وقال شكري: "إن القدرات المتوفرة لدى مصر وجنوب أفريقيا يمكنها تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى"، مؤكدا أن البلدين يمكنهم تعزيز قدراتهم المشتركة خلال الفترة المقبلة.



فيما قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا إن 22 دولة وافقت على اتفاقية التجارة الحرة فى أفريقيا، مؤكدة أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع كافة الدول، مشيرة إلى أن بلادها تؤيد حقوق الشعب الفلسطينى التى لا تتجزأ.



رام الله - دنيا الوطن