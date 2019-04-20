220 قتيلا وأكثر من ألف جريح في معارك طرابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الصحة العالمية، مقتل 220 شحصا، وإصابة 1066، جراء المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس.وذكرت منظمة الصحة العالمية، في تغريدة لها على موقع (تويتر)، اليوم السبت، أن من بين الضحايا المدنيين الذين قتلوا في ليبيا عمالا بالقطاع الصحي ونساء وأطفالا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وتشهد مناطق في طرابلس وما حولها معارك مسلحة منذ 4 نيسان/أبريل الجاري، على أثر إطلاق القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية للقضاء على "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.