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التحالف يبدأ عملية نوعية لتدمير شبكة الحوثي للطائرات المسيرة

التحالف يبدأ عملية نوعية لتدمير شبكة الحوثي للطائرات المسيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه بدأ عملية استهداف نوعية لتدمير شبكة وقدرات جماعة الحوثي للطائرات المسيرة في معسكر دار الرئاسة في العاصمة صنعاء.

وأكد التحالف تدمير موقع تستخدمه الجماعة الحوثية؛ لتخزين الطائرات بدون طيار بمعسكر الحرس الجمهوري سابقاً بدار الرئاسة في صنعاء، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عند الساعة (3:40) عملية عسكرية نوعية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن كهف تستخدمه الجماعة الحوثية؛ لتخزين الطائرات بدون طيار لغرض تنفيذ العمليات.

ويقع الهدف الذي تم تدميره في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً في محيط دار الرئاسة والتي استولت عليها الجماعات الحوثية.

وأوضح أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة  والتي تم تنفيذها من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات بدون طيار التابعة للجماعة الحوثية وكذلك أماكن وجود الخبراء الأجانب.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الجماعة الحوثية، وكذلك التنظيمات الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية خارج محيط المعسكر، في الوقت الذي تستخدم فيه الجماعة الحوثية المعسكرات القريبة من الأحياء السكنية وكذلك الأحياء السكنية والمرافق المدنية كمناطق عسكرية لورش التصنيع، والتي تشمل: ورش تجميع وتركيب الصواريخ الباليستية، ورش تركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار، ورش صناعة الألغام والعبوات المبتكرة، وايضاً تخزين الأسلحة بأنواعها ، في محاولة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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