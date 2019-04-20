هجوم على قاعدة عسكرية تركية ومقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع التركية، السبت: "إن أربعة جنود قتلوا، الجمعة، في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني بالقرب من الحدود مع العراق.وذكرت وكالة (دمير أوران) للأنباء، أن قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة سكورجا في إقليم هكاري في جنوب شرق تركيا، مما دفع الجيش التركي للرد بعملية عسكرية "واسعة النطاق".وقالت الوزارة: "قتل جُنديان في إطار العمليات الجارية في منطقة الحدود التركية العراقية في اشتباكات مع المسلحين بالرغم من كافة الجهود التي بذلت لإنقاذهما"، مؤكدة أن أربعة جنود قتلوا، فيما أصيب ستة آخرون.وأشارت إلى أن المسلحين يتعرضون لإطلاق نار كثيف، إلى جانب عملية جوية، ومركبات دعم في المنطقة".يذكر أن حزب العمال الكردستاني بدأ تمردا منذ عام 1984 للمطالبة بحكم ذاتي في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وتصنفه الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية".