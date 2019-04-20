أسرى حماس: مصلحة السجون أبلغت بتركيب الهواتف العمومية بداية شهر يونيو

رام الله - دنيا الوطنافادت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس، أن مصلحة إدارة السجون ابلغت بأنه سيتم تركيب الهواتف العمومية في سجن (الدامون) مع بداية شهر حزيران/يونيو المقبل.وقالت الهيئة في تصريح لها: "نعمل على جعل الفورة عند الأسيرات من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى السادسة مساء، على أن يتم فتح الغرف كل نصف ساعة"، معتبرة أن هذا المطلب يمكن تحقيقه خاصة أنه مطبق في عدة سجون.يشار إلى ان الاسرى في كافة سجون الاحتلال قد خاضوا قبل أيام، معركة (الكرامة 2) بالاضراب عن الطعام، مطالبين بازالة أجهزة التشويش المسرطنة وادخال الهواتف والسماح لعوائلهم بالزيارة.وقد استجابت ادارة مصلحة السجون لمطالبهم وذلك بعد ثمانية أيام من الاضراب، في انتصار جديد يحققه الأسرى على السجان الاسرائيلي.