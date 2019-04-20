(يديعوت): إطلاق صاروخ من غزة وانفجر داخل القطاع

اعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، أن صاروخا اطلق من شمال قطاع غزة اليوم السبت، ولكنه انفجر على الساج الفاصل داخل القطاع.





بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): "يتم الفحص إذا ما سقط صاروخ بدون تفعيل صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة في منطقة (شاعر هنيغف)".



وكان موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي، قد زعم، أن صاروخاً أطلق من شمال قطاع غزة، وانفجر في منطقة مفتوحة بالقرب من أحد الكيبوتسات في مستوطنة (شعر هنيغف).وأشار الموقع ذاته إلى أنه لم يسفر اطلاق الصاروخ، عن اي اصابة بين المستوطنين، فيما لم يتم تفعيل صافرات الانذار.