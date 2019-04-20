شؤون فلسطينية

(يديعوت): إطلاق صاروخ من غزة وانفجر داخل القطاع

(يديعوت): إطلاق صاروخ من غزة وانفجر داخل القطاع
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، أن صاروخا اطلق من شمال قطاع غزة اليوم السبت، ولكنه انفجر على الساج الفاصل داخل القطاع.

وكان موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي، قد زعم، أن صاروخاً أطلق من شمال قطاع غزة، وانفجر في منطقة مفتوحة بالقرب من أحد الكيبوتسات في مستوطنة (شعر هنيغف).

وأشار الموقع ذاته إلى أنه لم يسفر اطلاق الصاروخ، عن اي اصابة بين المستوطنين، فيما لم يتم تفعيل صافرات الانذار.

بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): "يتم الفحص إذا ما سقط صاروخ بدون تفعيل صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة في منطقة (شاعر هنيغف)".

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