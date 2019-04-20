القناة 13: اتفاق الأسرى سيمهد الطريق لترتيب أوسع مع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال ألون بن دافيد المحلل العسكري في القناة 13 الاسرائيلية: "إن الاتفاق بين الأسرى الفلسطينيين ومصلحة السجون يمكن أن يمهد الطريق لترتيب أوسع مع قطاع غزة.وأضاف بن دافيد، أن هذا الاتفاق سوف يشمل أيضًا حلاً لقضية الجنود الإسرائيليين المفقودين في غزة.وأوضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يفكر في مشاركة تفاصيل اتفاقيات غزة مع الجمهور الإسرائيلي.وأعلن الأسرى عن وقف كافة خطواتهم التصعيدية اعتباراً من مساء الاثنين 15/4/2019 بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون.