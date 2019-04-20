للمشاركة بدورة مجلس الجامعة العربية.. الرئيس عباس يصل إلى جمهورية مصر العربية

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، كما يشارك في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم غد الأحد؛ لبحث الأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية، والذي يعقد بناء على طلب دولة فلسطين.وكان في استقبال الرئيس على أرض مطار القاهرة الدولي، وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، وسفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إضافة إلى كادر السفارة ومندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).ويرافق الرئيس في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.