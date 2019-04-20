القناة 12: (صفقة القرن) ستنهي عمل (أونروا) ولن يحصل الفلسطينيون على أرض بسيناء

في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، أن (صفقة القرن)، لن تقتطع أرضاً من سيناء وتمنح للفلسطينيين.





ونقلت الصحيفة عن جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، نفيه ما يشاع عن أن (صفقة القرن) تشمل إضافة جزء من سيناء لقطاع غزة.





وقال: "من فضلكم لا تصدقوا كل ما تقرأوه، من المدهش والمحزن أن نرى أشخاصًا لا يعرفون ماهية خطتنا، ثم يقومون باختلاق ونشر روايات كاذبة".

رام الله - دنيا الوطنكشفت وثيقة سرية للبيت الأبيض نشرت على موقع (Foreign Policy) عن جزء جديد من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن".ومن المتوقع أن تكشف الإدارة الأمريكية عن الخطة في أوائل /حزيران/يونيو.وذكرت القناة 12 الاسرائيلية أن وثيقة لمستشار ترامب والشخص المسؤول عن الخطة جاريد كوشنر تطرح فكرة للسلام وفقًا لرؤية الإدارة الأمريكية وهو ما يكسر الوضع الراهن بشأن القضايا الأساسية.وكتب كوشنر في وثيقة لمسؤولي البيت الأبيض: "هدفنا لا يمكن أن يكون ترك الأمور كما هي، ويجب أن يكون هدفنا هو تغيير الأمور للأفضل، وفي بعض الأحيان يتعين علينا المخاطرة الاستراتيجية بأن نكسر حاجز بعض الأشياء للوصول إلى المبتغى، ويحاول كوشنر إزالة (أونروا) من الطاولة عن طريق إلغاء وضع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية".وأضاف كوشنر: من المهم للغاية أن نبذل جهداً صادقاً وحقيقياً لتعطيل أنشطة الأونروا، لأن المنظمة تديم الوضع الراهن الفاسد وغير الفعال ولا تساعد في تقدم السلامن حسب زعمه.