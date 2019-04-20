الاحتلال يفرض تعتيماً على الوضع الصحي للأسير فراج المضرب منذ 25 يوماً

رام الله - دنيا الوطنناشدت والدة الأسير (خالد جمال فراج) كافة المؤسسات الحقوقية المحلية، والدولية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، للتدخل من أجل معرفة مصير ابنها المضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري منذ نحو 25 يوماً.وقالت منى فراج والدة الأسير، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية: إن مصير ابنها أضحى مجهولاً بعد تردي وضعه الصحي بشكل كبير، ونقله من مكان اعتقاله في (سجن النقب الصحراوي)، مشيرة إلى أن إدارة سجون الاحتلال، نقلته مساء الأربعاء الماضي، إلى عزل (سجن النقب)، إلا أن اثنين من الأسرى شاهداه في محطة استقبال الأسرى المنقولين إلى المحاكم أو المستشفى (معبار الرملة)، وهما في طريق نقلهما من معتقل (عوفر) إلى (النقب).وأضافت: أن أحد الأسيرين، اكد أن فراج بوضع صحي صعب للغاية، ولا يقدر على السير وقد فقد من وزنه الكثير، ويعاني من التقيؤ بشكل متلاحق إذ إن جسده لم يتقبل الماء والملح في ذات الوقت وقد حصل جفاف في كليتيه، إضافة إلى دوخة ووجع رأس ومفاصل والام في المعدة، بحسب ما أخبره به فراج.من جانبه، قال مدير هيئة الأسرى والمحررين في محافظة بيت لحم منقذ أبو عطوان: إن مصلحة السجون تتعامل مع تنقل الأسير المضرب من سجن إلى آخر ومن دون تقديم العلاج له كوسيلة للضغط عليه لفك إضرابه بعد إرباكه بهذه الطريقة وإقلاق عائلته على صحته، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع وضعه عن كثب.أما مدير الدائرة القانونية في مؤسسة الضمير مهند العزة، فقد أشار الى ان محامي المؤسسة محمود حسان تقدم بطلب التماس الى "العليا الاسرائيلية" للنظر في وضعه الصحي والقانوني وهم بانتظار الرد على هذا الطلب لتحديد موعد لعقد الجلسة.كماأاشار الى انه قد جرى التواصل مع مؤسسة اطباء لحقوق الانسان التي ستتقدم لمصلحة السجون من اجل السماح لطاقم طبي تابع لها بمعاينة الوضع الصحي لفراج، مؤكداً ان وضعه الصحي خطير رغم قلة الانباء المتوفرة لديها بسبب عدم تحديد موعد لزيارة المحامي.