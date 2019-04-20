شؤون فلسطينية

حنا: أعداؤنا يقولون لنا المال مُقابل الاستسلام.. ونحن نَرفُض

حنا: أعداؤنا يقولون لنا المال مُقابل الاستسلام.. ونحن نَرفُض
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إننا نرفض الابتزازات المالية التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني، بهدف الرضوخ للإملاءات والمشاريع المشبوهة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف حنا: "إن أعداءنا يقولون لنا من خلال هذه الابتزازات (المال مقابل الاستسلام) ونحن نقول لهم ولمن يجب أن يسمع ويعرف، بأن شعبنا الفلسطيني غير قابل للاستسلام بأي شكل من الاشكال، والابتزازات المالية الممارسة على شعبنا الفلسطيني لن تحقق أهدافها ومآربها لأن كلمة الاستسلام ليست موجودة أصلاً في قاموسنا كفلسطينيين".

وأكمل قائلاً: إن أعداءنا يخططون لتمرير صفقاتهم ومشاريعهم المعادية لشعبنا، ويريدوننا أيضاً أن نتخلى عن كل شيء، ولكن هذا لن يحدث على الإطلاق فالضغوطات والابتزازات الممارسة على شعبنا الفلسطيني لن تزيدنا كفلسطينيين إلا صموداً وثباتاً وتمسكاً وتشبثاً بثوابتناً وحقوقنا، وانتمائنا لهذه الأرض المقدسة.

ورفض مقولة المال مقابل الاستسلام جملة وتفصيلاً، متمماً: "أرضنا الفلسطينية ليست موجودة في مزاد علني، وكل حبة تراب من ثرى فلسطين لا تقدر بثمن، ومن يظنون بأن شعبنا سيتراجع ويستسلم، وسيقبل بهذه الابتزازات والضغوطات، فإنما هم مخطئون، وسيكتشفون أن أمامهم شعباً فلسطينياً صلباً أبياً وطنياً مدافعاً ومكافحاً عن أنبل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث".

أخبار ذات صلة

القناة 12: (صفقة القرن) ستنهي عمل (أونروا) ولن يحصل الفلسطينيون على أرض بسيناء

القناة 12: (صفقة القرن) ستنهي عمل (أونروا) ولن يحصل الفلسطينيون على أرض بسيناء

الاحتلال يفرض تعتيماً على الوضع الصحي للأسير فراج المضرب منذ 25 يوماً

الاحتلال يفرض تعتيماً على الوضع الصحي للأسير فراج المضرب منذ 25 يوماً

افتتاح المعرض التجاري &#34;أهلاً رمضان&#34; في البلدة القديمة وسط الخليل

افتتاح المعرض التجاري "أهلاً رمضان" في البلدة القديمة وسط الخليل

مصرع طفلة جراء حادث دهس غرب مدينة غزة

مصرع طفلة جراء حادث دهس غرب مدينة غزة

شاب من غزة يُثير الإعجاب بتصرفه مع جدته أثناء أداء مناسك العُمرة

شاب من غزة يُثير الإعجاب بتصرفه مع جدته أثناء أداء مناسك العُمرة

&#34;التنمية الاجتماعية&#34;: نعمل من أجل صرف &#34;شيكات الشؤون&#34; خلال شهر رمضان

"التنمية الاجتماعية": نعمل من أجل صرف "شيكات الشؤون" خلال شهر رمضان

الديمقراطية تدعو غرينبلات للتوقف عن أكاذيبه (الوقحة)

الديمقراطية تدعو غرينبلات للتوقف عن أكاذيبه (الوقحة)

حصاد الأسبوع: شهيدان وعملية إطلاق نار وإصابة إسرائيليين و64 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيدان وعملية إطلاق نار وإصابة إسرائيليين و64 مواجهة

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض تعتيماً على الوضع الصحي للأسير فراج المضرب منذ 25 يوماً

الاحتلال يفرض تعتيماً على الوضع الصحي للأسير فراج المضرب منذ 25 يوماً

افتتاح المعرض التجاري &#34;أهلاً رمضان&#34; في البلدة القديمة وسط الخليل

افتتاح المعرض التجاري "أهلاً رمضان" في البلدة القديمة وسط الخليل

حنا: أعداؤنا يقولون لنا المال مُقابل الاستسلام.. ونحن نَرفُض

حنا: أعداؤنا يقولون لنا المال مُقابل الاستسلام.. ونحن نَرفُض

مصرع طفلة جراء حادث دهس غرب مدينة غزة

مصرع طفلة جراء حادث دهس غرب مدينة غزة

الديمقراطية تدعو غرينبلات للتوقف عن أكاذيبه (الوقحة)

الديمقراطية تدعو غرينبلات للتوقف عن أكاذيبه (الوقحة)

حصاد الأسبوع: شهيدان وعملية إطلاق نار وإصابة إسرائيليين و64 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيدان وعملية إطلاق نار وإصابة إسرائيليين و64 مواجهة

وزير الاتصالات: الوزارة ماضية في تنفيذ المشاريع وتطوير الخطط

وزير الاتصالات: الوزارة ماضية في تنفيذ المشاريع وتطوير الخطط

جامعة بيرزيت تفوز بمسابقة المحكمة الصورية العربية في لبنان

جامعة بيرزيت تفوز بمسابقة المحكمة الصورية العربية في لبنان

منوعات

نجمة أميركية تكشف أن ابنها &#34;فتاة&#34;

نجمة أميركية تكشف أن ابنها "فتاة"

مايا دياب تخلع &#34;الجاكيت&#34; وتشعل الشارع رقصاً مع مدير أعمالها

مايا دياب تخلع "الجاكيت" وتشعل الشارع رقصاً مع مدير أعمالها

علي ربيع يُطلق زوجته قبل أسبوع من عيد ميلادها.. هل والدته السبب؟

علي ربيع يُطلق زوجته قبل أسبوع من عيد ميلادها.. هل والدته السبب؟

ممثلة تتعرّض للتحرش من سائق أجرة في القاهرة.. وهذا ما فعلته

ممثلة تتعرّض للتحرش من سائق أجرة في القاهرة.. وهذا ما فعلته

ادعت انها ابنة صدام حسين.. رغد تهاجم &#34;نانا&#34;: &#34;فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها&#34;

ادعت انها ابنة صدام حسين.. رغد تهاجم "نانا": "فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها"

نانسي عجرم تُحرج زوجها بصورة.. ماذا فعل بـ&#34;روب الحمام&#34; الخاص بها؟

نانسي عجرم تُحرج زوجها بصورة.. ماذا فعل بـ"روب الحمام" الخاص بها؟

جاستن بيبر عن مُذيعة أمريكية: &#34;مثيرةٌ للاشمئزاز&#34;.. بماذا أغضبته؟

جاستن بيبر عن مُذيعة أمريكية: "مثيرةٌ للاشمئزاز".. بماذا أغضبته؟

زوج أنغام يحدد شرط عودة طليقته إلى منزلها

زوج أنغام يحدد شرط عودة طليقته إلى منزلها

أول ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته بعد شائعة انفصالهما

أول ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته بعد شائعة انفصالهما

شيريهان تُعلن عودتها للفن.. ما علاقة أحلام؟

شيريهان تُعلن عودتها للفن.. ما علاقة أحلام؟

عربي

موقع أردني يكشف حقيقة تقرير أمني حول مخطط للإساءة للرموز الوطنية

موقع أردني يكشف حقيقة تقرير أمني حول مخطط للإساءة للرموز الوطنية

خلال 48 ساعة.. تنظيم الدولة يقتل 35 من قوات الجيش السوري

خلال 48 ساعة.. تنظيم الدولة يقتل 35 من قوات الجيش السوري

استقالة جماعية لـ 305 أطباء مغاربة بسبب &#34;كارثية القطاع الصحي&#34;

استقالة جماعية لـ 305 أطباء مغاربة بسبب "كارثية القطاع الصحي"

لثلاثة أيام.. المصريون يشاركون بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة

لثلاثة أيام.. المصريون يشاركون بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة