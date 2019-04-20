موقع إسرائيلي: حماس وحزب الله يُدشنان سلاحاً جديداً للمواجهة المُقبلة

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (ديبكا) الإسرائيلي، إن حركة حماس، بدأت بتدشين سلاح جديد لمواجهة إسرائيل، وذلك بالتنسيق مع حزب الله اللبناني.





وأوضح الموقع، أن حماس دشنت بالتنسيق مع "حزب الله" اللبناني جبهة جديدة أمام إسرائيل من الجهة الشمالية، حيث شكلا معاً قوة عسكرية جديدة، تسمى "كتائب العودة".



وأضاف الموقع، أن حزب الله، بدأ بالفعل في تدشين قوات عسكرية في لبنان، مكونة من فلسطينيي المخيمات في لبنان، لمواجهة إسرائيل، أو لتشكيل جبهة جديدة أمام الجيش الإسرائيلي، ولتخفيف الضغط على قطاع غزة، في الوقت نفسه.





وادعى الموقع، أن الجبهة الجديدة في لبنان، والموازية للحدود اللبنانية الإسرائيلية، ستعمل بالتنسيق مع جبهة قطاع غزة، وذلك بالاستمرار في سياسة جلب الأموال القطرية، والمهادنة السياسية، وإن كان الدعم العسكري للقوات العسكرية الجديدة ممول من حزب الله اللبناني.

ورأى الموقع الاستخباراتي، أن إنشاء مثل هذه القوات العسكرية سيعزز موقف حركة حماس داخلياً، ويزيد من إضعاف مواقف الرئيس محمود عباس، وفق تعبيره.وزعم الموقع الإلكتروني، أن تلك الفكرة ليست من بنات أفكار حركة حماس، وإنما تعود للجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني، والذي أقنع حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بالاجتماع بكل من صالح العاروري وأسامة حمدان، القياديين الحمساويين في لبنان، لتشكيل هذه القوات الفلسطينية.وتقضي خطة الجنرال سليماني بتجنيد "حزب الله" لحوالي ثلاثة آلاف مقاتل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، ليصبحوا بمثابة كتائب أو قوات فلسطينية جديدة ويطلق عليها (حماس العودة)، أو كتائب العودة، على اسم "مسيرات العودة" التي يقوم بها الفلسطينيون في قطاع غزة على السياج الحدودي مع إسرائيل.وأضاف الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي، أن تلك الكتيبة الجديدة ستتلقى التدريبات والسلاح، على أن يتم نشر هؤلاء المقاتلين الفلسطينيين في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، استعداداً للاحتفالات الإسرائيلية بما يسمى بـ"عيد الاستقلال"، رقم 71، والذي يبدأ في التاسع من الشهر المقبل.