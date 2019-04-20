شاهد: لحظة حصر الأموال من "قصر البشير".. كميات كبيرة وعملات أجنبية











رام الله - دنيا الوطنتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو، قالوا: إنه لعملية حصر الأموال، التي عُثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.وقالت صحيفة (الرأي العام) السودانية، في وقت سابق، اليوم السبت: إن "الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من ستة ملايين يورو، و351 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني".من ناحيتها، قالت صحيفة "الأحداث" السودانية، إنه "عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد، أصدر معتصم عبد الله محمود، وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، وأشرف علي التفتيش بواسطة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية".