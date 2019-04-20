شاب من غزة يُثير الإعجاب بتصرفه مع جدته أثناء أداء مناسك العُمرة

أثارت صورة شاب من غزة ضجة عبر (الفيسبوك) بسبب ما فعله مع جدته أثناء أداء مناسك العُمرة.حيث نشرت إحدى شركات السياحة والسفر وشؤون الحج والعمرة، صورة ً للشاب سعيد أبو وردة، وهو يحمل جدته التي تبلغ من العمر 90 عاماً، ويطوف ويسعى بها.وعلقت الشركة على الصورة: "هذا الشاب البار من معتمري شركتنا، وقد حمل جدته التي تبلغ من العمر 90 عاماً.. وطاف وسعى بها.. كتب الله تعالى لك الأجر مرتين يا أبو وردة".وكان أبو وردة، يؤدي العُمرة برفقة والديه وجدته، بحسب ما ذكرت الشركة عبر صفحتها.وأشادت عائلته بمبادرته السخية عبر صفحتهم الرسمية عبر (فيسبوك)، وكتبوا: "ما شاء الله تبارك الله ، كل الاحترام لابن العائلة أبو وردة، نسأل الله له القبول، للعلم هذه الحجة جدتة أرملة الشيخ سعيد أبو وردة".وبينما أثار تصرف الشاب أبو وردة، إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن البعض رأى أن في ذلك مشقةً على نفسه، وعلى جدته، وقالوا: "لماذا لم يستأجر كرسياً مُتحركاً بعشرة ريالات؟"، وجاء الرد من ناشط آخر.. إنه بذلك لن ينال نفس الأجر.يُذكر أن سُكان غزة، كانوا محرومين من أداء مناسك العُمرة لمدة أربع سنوات مُتواصلة بسبب إغلاق معبر رفح البري على الحدود بين غزة ومصر، قبل أن تُعلن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنه تم استئناف الرحلات مطلع آذار/ مارس.