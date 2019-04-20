المطران: نقف جميعاً إلى جانب أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم السبت: إننا في يوم الأسير الفلسطيني، نعلن ونؤكد تضامننا وتعاطفنا ووقوفنا الدائم إلى جانب أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال.وأضاف حنا: جميعنا مع الأسرى، وهذه القضية هي قضيتنا جميعاً وهي قضية أبناء شعبنا الفلسطيني؛ لأن أسرانا ومعتقلينا، هم أبطالنا، وهم رموز الحرية والنضال، والكفاح الوطني من أجل الانعتاق من الاحتلال.ووجه التحية لهؤلاء الأبطال القابعين خلف القضبان، والذين يقولون نعم للحرية، ونعم للاستقلال والكرامة، ولا للاحتلال والاستبداد والقمع والظلم الممارس بحق شعبنا الفلسطيني.وأكد على الوفاء للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، قائلاً: لم ولن ننسى تضحياتهم، وكل ما قدموه من أجل شعبهم ونحن نؤازرهم في مطالبهم العادلة، ولكن يبقى المطلب الأساسي والأهم هو حريتهم وعودتهم إلى عائلاتهم، وإلى كنف وطنهم لكي يواصلوا نضالهم وعملهم من أجل حرية هذا الشعب، ومن أجل هذا الوطن السليب، الذي لا بد حتماً أن يعود إلى أصحابه في يوم من الأيام.وقدم التحية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، فهم أبناؤنا وإخوتنا وأحباؤنا، الذين يستحقون منا كل الوفاء والاحترام والتقدير لتضحياتهم.