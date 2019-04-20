شاهد: لحظة اعتقال وزير سوداني بمطار الخرطوم

رام الله - دنيا الوطن

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر اعتقال الشرطة السودانية، لوزير الشباب والرياضة السابق، حاج ماجد سوار في مطار الخرطوم.



وحسب الفيديو، فإن حشوداً ضحمة من المواطنين، أحاطت المجموعة العسكرية التي تقبض على سوار، الذي كان يحاول الخروج من السودان على ما يبدو.وكان سوار سفيراً لبلاده لدى ليبيا، كما أنه قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً، فيما لم يُعلق المجلس العسكري في السودان على الفيديو المتداول.وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أصدر، الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، بعد عزل الرئيس عمر البشير.