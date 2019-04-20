شؤون فلسطينية

"التنمية الاجتماعية": نعمل من أجل صرف "شيكات الشؤون" خلال شهر رمضان

"التنمية الاجتماعية": نعمل من أجل صرف "شيكات الشؤون" خلال شهر رمضان
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، داود الديك، اليوم السبت، مستجدات صرف مخصصات "شيك الشؤون الاجتماعية".
 
وأضاف: عملنا وجهدنا على أساس أن نصرف "شيكات الشؤون الاجتماعية" في شهر رمضان، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد موعد لصرفها.

وقال الديك في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إننا ننسق مع وزارة المالية حول موعد صرف "شيكات الشؤون"، وعندما نتفق سنعلن عن الموعد.

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أن عملية تحديث البيانات خطوة روتينية، "نقوم بعملها بين الدفعات"، طالباً بعض الجهات خاصة في غزة، بعدم رفع سقف توقعات المواطنين من خلال بعض التصريحات.

يشار إلى أن الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتحديداً من الفقراء، يستفيدون مما يُسمى "شيك الشؤون"، حيث يصرف لهم راتب مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

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