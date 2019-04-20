حصاد الأسبوع: شهيدان وعملية إطلاق نار وإصابة إسرائيليين و64 مواجهة

رام الله - دنيا الوطنشهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب إسرائيليان، خلال 64 مواجهة مع الاحتلال، تخللها عملية إطلاق نار، إضافة لتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتلين.ففي أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 43 فلسطينياً بالرصاص، وعشرات حالات الاختناق في الضفة وغزة، وذلك ضمن 10 مواجهات، تخللها تفجير عبوات ناسفة شرقي جباليا، ومدينة غزة، ومخيم البريج، وخانيونس، ورفح.ويوم الخميس، استشهدت المعلمة فاطمة حسن سليمان (42 عامًا) بعد أن دهسها مستوطن عند بلدة تقوع شرقي بيت لحم، كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، فيما أعلن عن إصابة جندي بالحجارة خلال المواجهات في عزون، وقد تم رصد تسع مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها تفجير عبوة ناسفة وزجاجات حارقة في مخيمات قلنديا وشعفاط وعزون.أما يوم الأربعاء، فأحصيت 11 مواجهة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة وغزة، تخللها إلقاء زجاجة حارقة في عزون، وإطلاق نار في أم الريحان.وفي منتصف الأسبوع، أصيب فلسطينيان اثنان برصاص قوات الاحتلال في الضفة، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في الخضر، وذلك ضمن سبع مواجهات.ويوم الاثنين الماضي، أصيب شاب فلسطيني بالرضوض، وعدة حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في الضفة، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة صوب الاحتلال في مستوطنات (شوكداه، وبئيري، وأشكول، وسدوت هنيغف، وعزون) وذلك ضمن 12 مواجهة.ويوم الأحد، أصيب عدة فلسطينيين بحالات اختناق في الضفة، وذلك ضمن 11 مواجهة في عدد من مناطق الضفة.وأما السبت فقد استشهد الطفل إسحاق عبد المعطي اشتيوي (16 عاماً) متأثراً بإصابته شرقي رفح في 3/4/2019، وأصيب 13 فلسطينياً بإصابات مختلفة، كما أعلن عن إصابة مستوطن بالحجارة في عوريف، فيما أحصيت أربع مواجهات، تخللها إلقاء عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة دير أبو مشعل.